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Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

14.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis, zanlının evinde ve aracında yaklaşık 5 milyon 400 bin lira tutarında 170 senet ele geçirdi

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kütahya’da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı H.I.A'nın il merkezi ve ilçelerde alacağı karşılığında yüksek faizle haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, 26 mağdurun bulunduğunu da belirleyerek, H.I.A'nın evine baskın yaptı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda, üzerinde farklı isimler ile meblağlar yazılı mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 5 milyon 397 bin 575 lira tutarında 170 senet, farklı kişilere ait borç bilgilerinin yer aldığı iki ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 lira, dizüstü bilgisayar ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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