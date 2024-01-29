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Kütahya'da tilkiye çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA AA
29.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Dağ (47) yönetimindeki 43 ABP 174 plakalı otomobil, Gediz-Simav kara yolunun 47. kilometresinde Karamanca köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Dağ'ın cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan incelemede, Dağ’ın kullandığı otomobilin yola çıkan tilkiye çarptıktan sonra devrildiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya Şaphane tilki

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