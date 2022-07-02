Kütahya'da traktör devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Rafet Tunç'un (74) kullandığı 55 PG 552 plakalı traktör, Göynük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktördeki Gülperi Tunç (50) olay yerinde, Eda Tunç (12) ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsü ile Cengiz Tunç'un (64) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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