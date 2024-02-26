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Kütahya’da tüfekle vurulan kişi öldü

AA AA
26.02.2024 08:53
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Haydarlar köyünde Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a (56) tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uyumaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

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