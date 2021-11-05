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Kütahya’da TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

05.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

Kütahya’da TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Kütahya'da gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi’ne gelerek gönüllü olan ve ismi açıklanmayan bir erkeğe TURKOVAC aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya’nın, TURKOVAC Faz-3 çalışmasının yapıldığı iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kentte bununla ilgili çalışma alanı oluşturduklarını belirten Erşan, şunları kaydetti:

“İki tane aşı odamız ve üniversiteden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanımız Prof. Dr. Öznur Ufak koordinatörlüğünde bu çalışmaları yürütmüş olacağız. Bugün gönüllü bir vatandaşımızla çalışmayı başlatmış oluyoruz. İlimize bu çalışmalar için 110 aşı gönderildi. Bu çalışmaların belirli kriterleri var. Hiç aşı yaptırmamış kişilere bu uygulamayı yapamıyorsunuz. Çift doz inaktif aşı dediğimiz sinovac ve ya koronavac aşısını 2 doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan, 18 ile 60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde bu aşıları biz çalışma kapsamına dahil edip yapabiliyoruz. Bu kriterlere sahip vatandaşlarımız gönüllü olarak bu çalışmaya dahil olabiliyorlar."

Aşı programına, Erşan’ın yanı sıra Başhekim Sertaç Eraslan ve sağlık personeli katıldı.

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