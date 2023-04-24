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Kütahya’da uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı

24.04.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran şahıs ya da şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran şahıs ya da şahıslara yönelik olarak 23 Nisan 2023 günü yapılan çalışmalar neticesinde H. A. isimli şahsın ilimiz Osmangazi Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde 43,34 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 6 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan H. A. ve Ş. K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı"ifadelerine yer verildi.

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