YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

03.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 128 adet Sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran şahıs ya da şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda G.Ç. ve B.Ö.Ç. isimli şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 38 adet kutu içerisinde toplam, 2 bin 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyorTavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor
Başkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladıBaşkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladı
Depremden sonra turizmde hareketlilik başladıDepremden sonra turizmde hareketlilik başladı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:02
Yatsı
21:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Çavdarhisar eczanesi
Cavdarhisar
Domaniç eczanesi
Domanic
Selçuk eczanesi
Tavsanli
Şifa eczanesi
Hisarcik
Çelebi eczanesi
Merkez
Çamlica eczanesi
Merkez
Gonca eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.