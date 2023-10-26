Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan bedensel engelli E.A'nın (32), ifadesinde, uyuşturucu maddeyi H.T, H.G. ve Ş.Ü. ile birlikte aldığını ve bu kişilerden H.G'nin uyuşturucu maddeyi kendisine zorla sattırdığını iddia etti.

Bunun üzerine ekipler H.T, H.G. ve Ş.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

