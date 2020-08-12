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Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Atatürk Bulvarı'nda durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda satışa hazır paketler içinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli A.C. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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