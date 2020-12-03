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Kütahya’da veterinerlik hizmetleri artık daha donanımlı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 20:09 | Son Güncelleme

Kütahya’da, sokak hayvanları için özel olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından dizayn edilen aracın tanıtımı yapıldı.Sokak hayvanları için gereken her imkanı sağlayan Kütahya Belediyesi, bu noktada bölgesinde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Kütahya’da, sokak hayvanları için özel olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından dizayn edilen aracın tanıtımı yapıldı.
Sokak hayvanları için gereken her imkanı sağlayan Kütahya Belediyesi, bu noktada bölgesinde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Son olarak sokak hayvanlarının nakli, bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için özel olarak dizayn ettirilen aracın tanıtımı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı.
Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından Kütahya’da yaşayan canlılarımızın daha rahat bir şekilde taşınabilmesi, gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve konforlu bir şekilde onların buralarda misafir edilmesi amacıyla hazırlanmış özel aracımızın hizmete sunulduğu gün. Bu aracımızı tanıtım amacı ile burada toplandık. Aracımız 15 hayvanı aynı anda alarak taşıyıp müdahale için gerekli yerlere götürebilecek kapasitesi var. İçerisinde 200 litrelik temiz su deposu ve anti bakteriyel platformlarla donatılmış Türkiye’nin en modern araçlarından birisini şehrimize kazandırdık. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze ve buradan yararlanacak tüm hemşerilerimize hayırlı olsun, canlılarımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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