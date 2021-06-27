Kütahya'da yıldırım isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ali Paşa Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda 19 gün önce yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Osman Alper Çanak (40), tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanak, 8 Haziran'da parkta altında oturduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.



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