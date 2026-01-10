Bülent Ersoy kendisini yakından çeken muhabirleri görünce çileden çıktı: "Çekil be!"

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un kendisini çeken muhabir ve kameramana gösterdiği sert tepki sosyal medyada gündem oldu. Benzer birçok olayla gündeme gelen Bülent Ersoy, aracından indiği esnada kendisine yaklaşan muhabirlere bağırdı.

MUHABİRLER BÜLENT ERSOY'U ÇİLEDEN ÇIKARDI: "GERİ ÇEKİL!"

Korumaları eşliğinde aracından indirği sırada muabirleri karşısında gören Bülent Ersoy çileden çıktı. Bir anda sinirlenen Ersoy, "Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun" diyerek tepki göserdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar an be an görüntülere yansırken, Ersoy'un korumaları da tepkinin ardından basın mensuplarını uyararak biraz daha geri çekilmelerini istedi.

Bülent Ersoy'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.