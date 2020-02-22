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Kütahyalı eğitimciler Eskişehir TÜYAP Fuarında

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki bazı Okul Müdürler, Müdür Yardımcıları ve alan şefleri Eskişehir TÜYAP Kongre Merkezi’nde açılan mobilya, kozmetik ve evlilik ürünleri fuarına katıldı."Mesleğimde Yenilikler" projesi kapsamında Eskişehir TÜYAP Kongre Merkezi’nde açılan mobilya, kozmetik ve evlilik ürünleri fuarına Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki bazı Okul Müdürler, Müdür Yardımcıları ve alan şefleri katıldı.Projede, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda 2020 yılında TÜYAP kapsamındaki fuarlara teknik geziler yapılması öngörülüyor.Fuarlarda amaçlarının meslek öğretmenlerinin gelişimlerinin hedeflendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit " Bu konuda Çalışma Bakanlığının sektörel mükemmeliyetçilik merkezi çağrısına da KÜTSO ile ortak bir proje yazıyoruz.

Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki bazı Okul Müdürler, Müdür Yardımcıları ve alan şefleri Eskişehir TÜYAP Kongre Merkezi’nde açılan mobilya, kozmetik ve evlilik ürünleri fuarına katıldı.
"Mesleğimde Yenilikler" projesi kapsamında Eskişehir TÜYAP Kongre Merkezi’nde açılan mobilya, kozmetik ve evlilik ürünleri fuarına Kütahya’da Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki bazı Okul Müdürler, Müdür Yardımcıları ve alan şefleri katıldı.
Projede, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda 2020 yılında TÜYAP kapsamındaki fuarlara teknik geziler yapılması öngörülüyor.
Fuarlarda amaçlarının meslek öğretmenlerinin gelişimlerinin hedeflendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit " Bu konuda Çalışma Bakanlığının sektörel mükemmeliyetçilik merkezi çağrısına da KÜTSO ile ortak bir proje yazıyoruz. Bu kapsamda da 150 meslek öğretmeni işbaşı eğitim programları ile Kütahya’da eğitime alınması öngörülüyor. Eğitimcilerin eğitimi Bakanlığımızın hedefleri arasındadır. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu yönde adımlar atıyoruz" dedi.
Öğretmenler, fuar sonrası Eskişehir’ de Odunpazarı evlerini ve burada bulunan Modern Müze’yi ziyaret ettiler.

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