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Kütahyalı sporcu, Skeet Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü sporcusu Kütahyalı Sadık Erdoğmuş, Konya’da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında altın madalya aldı.Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları, Konya’da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında, Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Büyük Erkekler kategorisinde 1 altın, 1 bronz, Takım kategorisinde gümüş, Veteranlarda ise altın madalya almaya hak kazandı.Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, Eskişehirli sporcuların Konya’da yapılan 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasına aldıkları başarılı sonuçlarla damga vurduğunu söyledi.Batır, “ Büyük Erkeklerde Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü’nden Sadık Erdoğmuş birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü sporcusu Kütahyalı Sadık Erdoğmuş, Konya’da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında altın madalya aldı.
Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları, Konya’da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.
2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında, Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Büyük Erkekler kategorisinde 1 altın, 1 bronz, Takım kategorisinde gümüş, Veteranlarda ise altın madalya almaya hak kazandı.
Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, Eskişehirli sporcuların Konya’da yapılan 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasına aldıkları başarılı sonuçlarla damga vurduğunu söyledi.
Batır, “ Büyük Erkeklerde Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü’nden Sadık Erdoğmuş birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Yine aynı kategoride Atay Maç üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Takım olarak Eskişehir’den Sadık Erdoğmuş, Hakan Yılmaz, Atay Maç’tan oluşan ekip ikincilik kupası aldı. Veteranlarda ise, Kadir bilek birinci olup altın madalya, Ahmet Işıktan üçüncü olup bronz madalya almaya hak kazandı" diye konuştu.

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