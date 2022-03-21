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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

21.03.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

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