YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahyaspor, zirveye yaklaştı

Kütahyaspor, zirveye yaklaştı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kendi sahasında lig lideri Fethiyespor’u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 2-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 2’ye düşürdü.

Kendi sahasında lig lideri Fethiyespor’u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 2-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 2’ye düşürdü. Mavi-Şimşekler aldıkları bu sonuç ile ligde 2. sıraya yerleşti.
TFF Misli.com 3. Lig 2’inci gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin 13’üncü haftasında kendi evinde lider Fethiyespor ile karşılaştı. Maçtaki üstünlüğünü 90 dakika boyunca koruyan Belediye Kütahyaspor, ilk yarıda gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0 girdi. İkinci yarıda etkili oyununun sonucunu alan Mavi-Şimşekler, gol perdesini 59’uncu dakikada Onur Garip ile açtı. İkinci gol arayışlarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, lider Fethiyespor kalesini ablukaya aldı. Maçın bitiş düdüğüne yakın 90. Dakikada sahneye çıkan Muhammed Enes Gök ile ikinci golü bulun Mavi-Şimşekler, orta hakem Serdar Akkoçoğlu’nun bitiş düdüğü ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Son haftalardaki çıkışını lider Fethiyespor ile de sürdüren Belediye Kütahyaspor, 21 puanla liderin iki puan gerisinde ikincilik koltuğuna yerleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.