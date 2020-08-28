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Kütahya’ya 63 doktor ataması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya’ya 63 yeni doktor ataması yapıldığını bildirdi.Erenler, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Kütahyamız’a, talepte bulunduğumuz, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda 47’si Pratisyen, 16’sı uzman olmak üzere toplamda 63 doktor kadrosu tahsis edilmiştir.İlimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Kütahya’ya 63 doktor ataması

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya’ya 63 yeni doktor ataması yapıldığını bildirdi.
Erenler, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Kütahyamız’a, talepte bulunduğumuz, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda 47’si Pratisyen, 16’sı uzman olmak üzere toplamda 63 doktor kadrosu tahsis edilmiştir.İlimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hekimlerimiz 2020 Eylül ayının ilk haftası gerçekleşecek olan kura sonrası görevlerine başlayacak, İnşallah. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Her şeyin başı sağlık.Hemşehrilerimizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

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