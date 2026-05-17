Kutlamalarda sahneye çıkmamış, ismi anons bile edilmemişti! Gerçek ortaya çıktı: Meğer Fenerbahçe ile anlaşmış...

Geçtiğimiz günlerde 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk kutlamalarında adı anons edilmeyen genç futbolcu Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isimlerden biri olmuştu. Kutlamalarda yer almaması dikkat çeken genç oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

KUTLAMALARDA YER ALMADI

Şampiyonluk organizasyonunda takım arkadaşları tek tek sahneye çağrılırken Gökdeniz Gürpüz’ün isminin anons edilmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar genç oyuncunun neden kutlamalarda yer almadığını uzun süre tartıştı.

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Gökdeniz Gürpüz hakkında ortaya atılan son iddia ise gündemi daha da hareketlendirdi. Genç futbolcunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray cephesinden ya da oyuncu tarafından konuyla ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi. Taraftarlar ise genç futbolcunun geleceğiyle ilgili yapılacak resmi açıklamayı beklemeye geçti.