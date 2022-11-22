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Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çektiği anları paylaştı! Anında silse de kurtulamadı

22.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir adam, ABD'nin Hawaii bölgesinde, Hawaii mitolojisinde kutsal olarak görülen Mauna Kea zirvelerini ziyaret etti. Gezintisi esnasında iyi ruhların ikamet yeri “kutsal bölge” olarak görülen bu dağın tepesinden işediği ve sonra el hareketi yaparak görüntüden çıktığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan genç adam, videoyu anında silmesine rağmen kısa sürede viral oldu. Sonrasında olanlar ilginçti.

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çektiği anları paylaştı! Anında silse de kurtulamadı

Travis Upright elbette, toplum içindeyken tuvalet ihtiyacını gideren ilk kişi değildi. Ancak ne yazık ki bunu yapmak için tercih ettiği mekan çok da alışılmış bir yer olmadı. Bunun sebebi Yerli Hawaililer için özellikle kutsal olan Mauna Kea dağını tercih etmiş olmasıydı. Travis'in Instagram'a yüklediği ve sonra çok hızlı bir şekilde Instagram'dan sildiği videoda, orta parmağını kaldırıp kameranın kadrajından çıkmadan önce dağın zirvesinden işediği görülüyordu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Birçok insanın saygısızca bulduğu bu harekete öfkelenmesi üzerine video kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Birçok bölge sakini Travis'in eylemlerinin ne kadar üzücü olduğunu dile getirirken, bir yerli "Bu, toprağa ve buradaki Yerli Hawaililerin kültürüne çok büyük bir saygısızlıktır" diye paylaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

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Videoyu kaldırdıktan kısa bir süre sonra, Travis uzun bir özür yayınladı. Üzüntüsünü dile getiren genç adam, bu denli kutsal bir şeye sahip olmanın ne demek olduğunu bilmediğini, kibirine yenik düştüğünü ama şimdi anlamaya başladığını ve insanlardan alçakgönüllülükle af dilediğini söyledi.

KENDİSİNİ ANLATTI

Neden bu bilinçten uzak olduğunu anlatmak için de "Ben bu inançla yetiştirilmedim ama şimdi bir şeyi kutsal tutmanın ne demek olduğunu biliyorum ve hissetmeye başlıyorum. Dünyanın kendime ait olduğuna inanarak yetiştirildim. Geleneksel beyaz yetiştirme biçimi. Bu kadar çok insanı incittiğim için çok üzgünüm.'' diye konuştu.

''HAYATIMI DEĞİŞTİRİRİM''

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İlginç özrüne niyetlerini paylaşarak devam etti ve "Hayatı ve toprağı hayatım pahasına koruyacak kadar değerli ve kutsal tutmanın ne demek olduğunu anlamak istiyorum. Kendim için değil ama bunu benden sonraki nesle öğretebilmek için.'' dedi. "Üzerinde durduğum zeminin beni affetmesini istiyorum. Bunun için bütün hayatımı ve inançlarımı değiştirmek zorunda kalsam da değiştiririm."diye paylaştı.

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