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Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali'nde sahne aldı

05.09.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali'nde sahne aldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali etkinliklerinde, şarkıcı Kutsi konser verdi.

Şarkıcı Kutsi, Hükümet Konağı bahçesinde kurulan platformda sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Konser, Kutsi’nin sevilen şarkısı "İlan-ı Aşk" ile son bulurken, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katılımcılara teşekkür etti.

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