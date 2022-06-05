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Kuveyt, Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle Hindistan'a protesto notası verdi

05.06.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt, Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle Hindistan'a protesto notası verdi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanması nedeniyle Hindistan'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni çağırarak, protesto notası verdi.

BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımının ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hindistan Büyükelçisi Sibi George'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımından ötürü kendisine protesto notası verildiği ifade edildi.

Öte yandan Jindal'ın partideki görevine son verilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, hakaret içerikli söz konusu paylaşımlar nedeniyle açık bir özür beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür açıklamaların İslam'ın Hindistan dahil tüm dünyada medeniyet inşasında üstlendiği rolden ve taşıdığı barış misyonundan habersiz olmaktan kaynaklandığı vurgulandı.

Bu açıklamaların cezasız kalmasının nefreti ve radikal söylemi artırdığı ve ılımlı unsurları baltaladığı kaydedildi.

- Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Naveen Kumar Jindal da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

- Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının önemli olduğunu belirterek, kendisini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

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