Kuveyt Türk, 4. kez finansın en iyi işvereni seçildi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından Türkiye’nin En İyi İşvereni seçilmesinin ardından aynı organizasyonda Finansın En İyi İşvereni de seçilerek üst üste 4. kez ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının 'iyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, insan kaynakları süreçlerini önce insan-önce çalışan prensibiyle yürüten ve unvanları ortadan kaldıran Gelişim Mutfağı, esnek yan haklar uygulaması Sepetim, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçirdi.

Banka, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021'de de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde 4. kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilmesinin ardından bu sefer de "Finansın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü.