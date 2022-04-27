Kuveyt Türk “57. Alay Vefa Yürüyüşü”ne katılan izcilerin yanında

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 23-26 Nisan'da gerçekleştirilen Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na bu yıl da destekte bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin birçok şehrinin yanı sıra 4 ülkeden bine yakın izcinin katıldığı kampa, izcilik ve kamp deneyimi olan Kuveyt Türk çalışanları da iştirak etti.

Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 20'ncisi bu yıl düzenlenen Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na destek vererek izcilerin yanında yer aldı.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 107. yıldönümü anısına düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’nda Türkiye’nin dünyanın dört bir yanından yaşları 8-18 arasında değişen yaklaşık 800 izci ile tecrübeli izci liderleri Gelibolu Yarımadası’nda buluştu.

Kampa, Türkiye’nin yanı sıra Bosna-Hersek, Mısır, Suriye, Filistin’den izciler de katıldı. “Dedeciğim ben geldim” temasıyla düzenlenen kampa katılan izciler, ilk olarak Çanakkale Eceabat’taki Kocadere Kamp Alanı’nda çadırlarını kurdu. İzcilik ve kamp deneyimi olan Kuveyt Türk çalışanları da milli bilinç ve anma kampına katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen milli bilinç kampına katılan izcilere, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı tarafından Çanakkale Kara Muharebeleri ve 57. Alay hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kamp alanında coşkuyla kutlayan izciler, düzenlenen törende şiirler okudu, tiyatral gösterilerde bulundu. İzciler, 24 Nisan Pazar günü ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da iştirak ettiği Çanakkale Şehitlik Abidesi ile 57. Alay Piyade Şehitliği’nde düzenlenen resmi törenlere katıldı.

- İzciler sala ve top sesleriyle uyandı

Çanakkale 57. Alay Şehitlerini Milli Bilinç ve Anma Kampı’ndaki en önemli an 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gecenin sonuna doğru yaşandı.

İzciler, 57. Alay’ın konuşlandığı alanda sahur vaktine sala ve top sesleriyle uyandı. Sabah namazının ardından izcilerin saçına kına yakıldı. 57. Alay Vefa Yürüyüşü için Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, sırtında “Dedeciğim ben geldim” yazan kırmızı yelekleriyle yeşillikler içerisinden tek sıra halinde yürüyerek Conkbayırı’na doğru hareket etti.

Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşün ardından Conkbayırı'na ulaşan izciler, savaş atmosferinin hissedildiği 57. Alay'ın yürüdüğü yollardan geçerken duygu dolu anlar yaşadı. Conkbayırı’ndaki anma töreninin ardından izciler, savaşın gerçekleştiği cepheleri ve şehitlikleri ziyaret ederek yine 2 saatlik bir yürüyüşün ardından tek sıra halinde kamp yerine döndü. İftarın ardından geceyi çadırlarda geçiren izciler, 26 Nisan Salı günü öğleye doğru kamp alanından ayrıldı.

- Kuveyt Türk, Çanakkale ve Sarıkamış’ta izcilerin yanında

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen “Çanakkale 57.Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”nın yanı sıra “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”na da sponsor olan Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunup yaşatılması için sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor.

