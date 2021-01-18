YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi

Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi

18.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: -"Değişen dünyaya yeni ve özgün yaklaşımlarla uyum sağlamayı ve yeteneklerimize yenilerini eklemeyi çok önemsiyoruz" - "Bu özel uygulamamızla, kurum kültürümüzden unvanları kaldırarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

​​​​​​​ Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, sertifika ve eğitim programlarıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan Gelişim Sepeti ile çalışanların kariyer rotalarını farklılaştırabilecekleri "İkili Kariyer Yapısı" uygulamalarını da Gelişim Mutfağı kapsamında hayata geçirdi.

Türkiye'nin ve finans sektörünün art arda üç yıl en iyi işvereni seçilen ve 2020'de Türkiye'den Avrupa'nın en iyi işveren listesine giren tek finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak çalışmalarına devam ediyor. Kuveyt Türk, "Önce Çalışan Önce İnsan" yaklaşımıyla geliştirdiği uygulamalarına 2021'de yenilerini ekledi.

Çalışanların unvan bariyerine takılmadan kendilerini geliştirmesi ve kariyer yolculuklarını kendilerinin şekillendirmesi gerektiği fikrinden yola çıkan Kuveyt Türk, bu doğrultuda alanında ve sektörde bir ilk olan yeni kariyer uygulaması Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı kapsamında sunduğu İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti uygulamalarıyla, çalışanlarının kendi kariyerlerini uçtan uca planlamasına imkan tanıyor. Çalışanlar, İkili Kariyer Yapısı ile kariyer rotalarını farklılaştırabilirken, Gelişim Sepeti'ndeki sertifika ve eğitim programlarıyla da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Kuveyt Türk, Gelişim Mutfağı uygulamasıyla, "Gelişimin tarifi sende" sloganıyla seslendiği çalışanlarına kendi kariyer tariflerini yazma fırsatı sunuyor. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Gelişim Mutfağı'nda çalışanların gelişimini destekleyen ve kariyer yolculuğunu şekillendiren farklı uygulamalar bulunuyor. Yeni bilgi ve deneyimler edinen çalışanlar, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini kendileri şekillendirebiliyor. Unvanların olmadığı bu yeni dönemde Gelişim Mutfağı kapsamındaki Gelişim Sepeti uygulamasıyla da, çalışanların geleceğin mesleklerine ve beklentilerine uygun olarak kendilerini geliştirmelerine ve dönüştürmelerine katkı sağlayacak özel gelişim programları sunuluyor. Farklı sertifika ve eğitim programlarıyla dikkati çeken Gelişim Sepeti'nde yüksek lisans ve doktora programları da puanlandırılıyor. Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkan veriyor.

- "Çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkarıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, değişen dünyaya yeni ve özgün yaklaşımlarla uyum sağlamayı ve yeteneklere yenilerini eklemeyi çok önemsediklerini belirtti.

Bu doğrultuda geliştirdikleri, ezber bozan Gelişim Mutfağı uygulamasıyla tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkardıklarını ifade eden Demir, "Bu özel uygulamamızla, kurum kültürümüzden unvanları kaldırarak bankacılık sektöründe bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişim Mutfağı ile yalnızca unvanları kaldırmıyor, alanında ve sektörde bir ilk olan İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti olanaklarımızla da çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını renklendiriyoruz. Çalışan deneyimini her zaman daha iyiye ulaştırmak için çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de aynı özveriyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Ticket Restaurant Edenred ve Popeyes'tan çifte kampanya

Ticket Restaurant Edenred ve Popeyes'tan çifte kampanya

Pandemi korkusundan kurtulmanın yolları

Pandemi korkusundan kurtulmanın yolları

"VakıfBank BusinessCard"lılara Opet istasyonlarında yüzde 5 akaryakıt indirimi

"VakıfBank BusinessCard"lılara Opet istasyonlarında yüzde 5 akaryakıt indirimi

Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.