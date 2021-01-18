Kuveyt Türk, yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı ile finans sektöründe bir ilke imza atıyor.

​​​​​​​ Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, sertifika ve eğitim programlarıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan Gelişim Sepeti ile çalışanların kariyer rotalarını farklılaştırabilecekleri "İkili Kariyer Yapısı" uygulamalarını da Gelişim Mutfağı kapsamında hayata geçirdi.

Türkiye'nin ve finans sektörünün art arda üç yıl en iyi işvereni seçilen ve 2020'de Türkiye'den Avrupa'nın en iyi işveren listesine giren tek finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak çalışmalarına devam ediyor. Kuveyt Türk, "Önce Çalışan Önce İnsan" yaklaşımıyla geliştirdiği uygulamalarına 2021'de yenilerini ekledi.

Çalışanların unvan bariyerine takılmadan kendilerini geliştirmesi ve kariyer yolculuklarını kendilerinin şekillendirmesi gerektiği fikrinden yola çıkan Kuveyt Türk, bu doğrultuda alanında ve sektörde bir ilk olan yeni kariyer uygulaması Gelişim Mutfağı projesini hayata geçirdi.