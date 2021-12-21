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Kuveyt Türk’e ‘Türkiye’nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası’ ödülü

21.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz: - "Salgın sürecinde de müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak gayesiyle görüntülü görüşmeyle müşteri olma, birikimleri iki farklı yatarım aracında değerlendiren sepet hesap ve yerinde finansman hizmeti başta olmak üzere birçok yeniliği hayata geçirdik"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards), “Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası” ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Cambridge IFA tarafından yedincisi bu yıl düzenlenen IRBA ödül töreni Dubai’de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, güçlü sermaye yapısı ve dinamik yönetim anlayışı ile reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Topuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle sadece katılım finans alanında değil tüm finans sektöründe pek çok ilke imza attık, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamalarına destek olduk. Salgın sürecinde de müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak gayesiyle görüntülü görüşmeyle müşteri olma, birikimleri iki farklı yatarım aracında değerlendiren sepet hesap ve yerinde finansman hizmeti başta olmak üzere birçok yeniliği hayata geçirdik. Bu yılın ikinci yarısında ise Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu olduk. Başarılarımızın uluslararası çapta karşılık bulmasını kıymetli buluyor, sektörümüzün en prestijli ödüllerinden birini almayı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Katılım finans esasları çerçevesinde müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

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