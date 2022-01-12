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Kuveyt Türk'ten yenilikçi fikirler için "Fikrinn Platformu"

12.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "Hem üniversite öğrencilerimizin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmek gayesiyle hem de bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerinden yola çıkarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek adına Fikrinn Platformu'nu hayata geçirdik"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için Fikrinn Platformu'nu kurdu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Fikrinn Platformu'na, üniversite öğrencileri ve girişimciler ile bireysel ve kurumsal müşteriler, başta bankacılık ürün ve hizmetleri olmak üzere birçok konudaki inovatif fikirlerini iletebilecek. Kuveyt Türk'ün tüm müşterilerinin, mevcut ürün ve hizmetlere yönelik deneyimlerini de paylaşabileceği platform, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak. Kuveyt Türk ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması'nı bundan sonra Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştirecek.

Kuveyt Türk, Fikrinn Platformu ile ilk tematik çağrısını da yaptı. Müşterilerine, "Kuveyt Türk Mobil uygulamamızda, mevcut ürün ve hizmetlerimize ek olarak hangi ürün ve hizmetlerin olmasını istersiniz?" sorusunu yönelten Kuveyt Türk, 11 Şubat 2022'ye kadar mobil bankacılık eksenli yenilikçi fikirleri toplayacak. Birinci seçilen fikrin sahibine 10 bin TL ödül takdim edilecek.

- "Kurduğumuz platformlarla finans dünyasına yeni bir soluk getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, yaptıkları yatırımları sadece finansal alanla sınırlı tutmadıklarını, toplumsal ve ekonomik konularda da Türkiye'ye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürürken, kurduğumuz platformlarla finans dünyasına yeni bir soluk getiriyoruz. Özellikle gençlerin, girişimcilerin ve müşterilerimizin fikirlerini rahatça paylaşabilecekleri yeni alanlar açmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, hem üniversite öğrencilerimizin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmek gayesiyle hem de bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerinden yola çıkarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek adına Fikrinn Platformu'nu hayata geçirdik. Gençlerimize farklı bir deneyim ortamı sunduğumuz Ideathon Fikir Yarışması'nı da bundan sonraki dönemde bu platform üzerinden düzenleyeceğiz. Yenilikçi ve özgün fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen herkesi Fikrinn Platformu'nun bir parçası olmaya davet ediyoruz."

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