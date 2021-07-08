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Kuveyt Türk’ün API marketi globalin en iyi platformları arasına girdi

08.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy: - "API Market aracılığıyla 80’in üzerinde API servisini, başta FinTech’ler olmak üzere tüm geliştiricilerin hizmetine sunuyoruz" - "Kapsam bakımından Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyan API marketimizin, INNOPAY’de en iyi deneyim sunan platformlardan biri olarak gösterilmesi açık bankacılık ve API özelinde de öncü olduğumuzun teyidi niteliğindedir"

İSTANBUL (AA) - İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk’ün, bankacılık işlemlerini kendi platformlarıyla entegre etmek isteyen firmaların hizmetine sunduğu API Marketi, şirketlere dijital işlemler alanında global çapta danışmanlık hizmeti veren INNOPAY tarafından dünyanın en iyi platformlardan biri olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, API Market ile açık bankacılık ekosistemine yönelik katkılarına 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kuveyt Türk’ün API Market Platformu üzerinden sunduğu API’ler sayesinde uygulama geliştiriciler kendi uygulamalarında müşterilerine bankacılık hizmetleri sunabiliyor.

Şirketlere, dijital işlemler alanında dünya çapında danışmanlık hizmeti veren INNOPAY, dünyadaki ve Türkiye’deki API market platformları arasında incelemeler yaparak, “INNOPAY Open Banking Monitor” isimli karşılaştırma matrisini hazırladı. 58 farklı ülkeden 300 bankanın açık bankacılık platformunun incelendiği matriste, platformlar 60’tan fazla kriter baz alınarak değerlendirildi. Kasım 2020’de matrisin en güncel halini paylaşan INNOPAY, değerlendirme kriterlerini iki boyut ile ele alıyor. Açık bankacılık platformları, bankaların platformlarında sundukları API’lerin fonksiyonları ve uygulama geliştiricilerin deneyimi bakımından kıyaslanıyor. 2019 yılında ilk defa matriste yer alan Kuveyt Türk API Market Platformu, yapılan incelemeler sonrasında “Masters in Openness” isimli kategoride en iyi API market platformları arasında gösterildi.

Kuveyt Türk, matriste, global çapta açık bankacılık alanında en iyi kategoride yer alan Türkiye’deki tek banka olma unvanını elde etti. Söz konusu matriste, bankaların sunmuş olduğu platformlar, fonksiyonel özellikler ve geliştirici deneyimi bakımından iki boyutta ele alınıyor. Zengin API kataloğu ve API dokümantasyonları sayesinde Kuveyt Türk API Market Platformu, yüzlerce geliştirici tarafından farklı uygulamaların geliştirildiği bir ekosistem olarak dikkati çekiyor.

- “API ve açık bankacılıkta öncüyüz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, 30 yıldır seçkin finansal ürün ve hizmetleri etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturduklarını belirtti. Müşteri odaklı yaklaşım, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla sektördeki öncü konumunu sürdüklerine değinen Ortaköy, "API Market aracılığıyla 80’in üzerinde API servisini, başta FinTech’ler olmak üzere tüm geliştiricilerin hizmetine sunuyoruz. Platform üzerinden sunulan veri paylaşımı sayesinde finansal teknoloji girişimleri uygulamalarında yenilikçi ürün ve hizmet geliştirebiliyor. API’leri kendi platformları ile entegre etmek isteyen kuruluşların Kuveyt Türk API Marketi üzerinden başvurularını yapmaları yeterli oluyor. Kapsam bakımından Türkiye’de de bir ilk olma özelliğini taşıyan API marketimizin, INNOPAY’de en iyi deneyim sunan platformlardan biri olarak gösterilmesi açık bankacılık ve API özelinde de öncü olduğumuzun teyidi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, uygulama geliştiricilere Sandbox adı verilen test ortamında ihtiyaç duydukları API’leri denemeleri için ortam sunan Kuveyt Türk, farklı ürün gruplarına ait 17 farklı kategoride 80’den fazla API sunarak oldukça zengin bir portföyle geliştiricilere hizmet veriyor. ​​​​​​​

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