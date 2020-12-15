Kuveyt Türk'ün dijital asistanı "Selim" devrede

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, dijital asistanı Selim'i müşterilerinin hizmetine sundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre dijital alandaki hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Kuveyt Türk, internet sitesi, internet şubesi ve şubede artık dijital asistan Selim ile müşterilerinin yardımına koşuyor. Finansal işlemlerin yanı sıra Kuveyt Türk'ün dijital hizmet ve ürünleri hakkında müşterilerin merak ettiği sorulara anında yanıt veren dijital asistan Selim, müşterilere hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor.

Kuveyt Türk’ün, diyaloğa dayalı yapay zeka uygulamaları alanında uzman Sestek firmasıyla birlikte geliştirdiği dijital asistan Selim, doğal dil işleme ve anlamlandırma özellikleri sayesinde müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve dijital kanalların işlemlerle ilgili menülerine yönlendirme fonksiyonlarını yerine getiriyor.

Ayrıca Selim, dijital kütüphaneyle her gün öğrenmeye ve sürekli kendisini geliştirmeye devam ediyor. İnternet sitesi, internet şube ve mobil şubenin yanı sıra yakın zamanda WhatsApp üzerinden de hizmet verecek olan dijital asistan Selim, ilerleyen dönemde konuşarak da müşterilere yardımcı olacak.