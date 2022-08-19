Kuveyt Türk’ün inovasyon merkezine uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, global çapta iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından Stevie Büyük İşverenler Ödülleri’nde, Innhouse İnovasyon Merkezi ile “en başarılı işyeri tasarımı” kategorisinde Bronz Stevie ödülünün sahibi oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, bankanın farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan Innhouse İnovasyon Merkezi, biyo-inovasyon konseptiyle tasarlandı. Çalışanlara rahat ve farklı bir ortam sunarak inovatif fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan Innhouse, bireylerin gelişimini desteklemenin yanı sıra sektörü ileriye taşıyacak yeni stratejilerin de oluşturulmasına olanak sağlıyor. Innhouse, Kuveyt Türk çalışanlarının yanı sıra düzenlenecek etkinliklerle sektörden misafirleri de ağırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, Innhouse’u, çalışanların kendilerini iyi hissedecekleri ve müşteriler için yenilikçi fikirler üretecekleri bir merkez olarak biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarladıklarını kaydetti.

Müşteri deneyimi, tasarım odaklı düşünme, finansal teknolojiler ve dijital sohbetler gibi konuların merkezin önceliğinde yer aldığını ifade eden Ortaköy, "İnovasyon merkezimizde geniş bir vizyonla yarına hitap eden, deneyimi önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi bizleri heyecanlandırıyor. Innhouse’un uluslararası çapta takdir görmesi ve ‘en başarılı iş yeri tasarımı” kategorisinde ödüle layık görülmesi mutluluk verici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘önce insan’ diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açık rekabet ortamında bir adım önde olabilmek için yeni ve özgün iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğiyle hayata geçirilen Innhouse’da, beyin fırtınası toplantıları, strateji toplantıları, çalıştaylar, dijital sohbetler ve müşteri deneyimi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Doğadan esinlenerek insanların problemlerine yenilikçi, etkili, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı önceleyen biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarlanan merkezde, doğa ile uyumlu, tamamı geri dönüşebilir malzemeler tercih edildi. İş birliği, çevik, yenilikçi, deneyim ve değer odaklı vizyon çevresinde, inovasyon manifestosunu oluşturan merkezde, konseptle uyumlu olarak çıta, karınca, arı, bambu ve çınar odaları, mini konferansların yapılabileceği bir adet tribün alanı ile bireysel çalışma alanları ve sosyalleşme alanları da bulunuyor.

