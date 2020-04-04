Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor

Türkiye'ye dönebildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, bizim için uğraşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kuveyt'te gerçekten büyük sıkıntı çekmiştik. Burada yaşam şartlarımız çok güzel. Yurtlarla ilgili sosyal medyada eleştiriler görüyoruz ama bu böyle değil, her ihtiyacımız veriliyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirilerek Giresun'da yurtlara yerleştirilen işçiler, kendilerine sunulan yaşam şartlarından memnun.

İşçilerden Hasan Yıldız ise devletin dar günde kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, "Şu anda burada karantina altındayız. Burada bir sıkıntımız yok, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Metin Ücal da Kuveyt'ten Türkiye'ye gelebilmek yaşadığı zorluklara işaret ederek, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bizleri orada bırakmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'e de teşekkür ediyorum. Şu anda yerleştiğimiz yurtlar çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Allah, Türk halkını bu hastalıktan bir an önce kurtarsın."

