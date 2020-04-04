YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor

Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 04.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kuveyt'te çalışan işçiler Türkiye'ye dönmenin sevincini yaşıyor

GİRESUN (AA) - Kuveyt'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'daki yurtlarda karantinaya alınan işçiler, Türkiye'ye döndükleri için mutlu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye'ye getirilerek Giresun'da yurtlara yerleştirilen işçiler, kendilerine sunulan yaşam şartlarından memnun.

Gülbahar Hatun Yurdu'nda gözlem altında tutulan işçilerden Sabri Özdemir, yaşanan süreç nedeniyle Kuveyt'ten ülkeye dönmek için sıkıntı çektiklerini söyledi.

Türkiye'ye dönebildikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, bizim için uğraşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kuveyt'te gerçekten büyük sıkıntı çekmiştik. Burada yaşam şartlarımız çok güzel. Yurtlarla ilgili sosyal medyada eleştiriler görüyoruz ama bu böyle değil, her ihtiyacımız veriliyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İşçilerden Hasan Yıldız ise devletin dar günde kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, "Şu anda burada karantina altındayız. Burada bir sıkıntımız yok, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Metin Ücal da Kuveyt'ten Türkiye'ye gelebilmek yaşadığı zorluklara işaret ederek, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bizleri orada bırakmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'e de teşekkür ediyorum. Şu anda yerleştiğimiz yurtlar çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Allah, Türk halkını bu hastalıktan bir an önce kurtarsın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Giresun Karantina koronavirüs Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:58
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:01
Yatsı
20:23

Giresun Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Annakkaya Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Sefa Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Çağrı Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karamanlar Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi

Giresunspor'da gözler Eskişehirspor maçına çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.