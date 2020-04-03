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Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler ve aileleri Trabzon'da yurda yerleştirildi

TRABZON HABERLERİ  | 03.04.2020 19:58 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler ve aileleri Trabzon'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk işçiler ve ailelerinin aralarında bulunduğu 132 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 343 işçi ve ailelerinden 132'si otobüslerle Trabzon'a götürüldü.

Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirilen bu kişiler 14 gün gözlem altında tutulacak.

Aynı uçakla yurda getirilen 211 kişi ise Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Esma Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alındı.

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