YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 31.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oluyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri çıkışındaki bölümde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle otoyola giremeyen araçların da kullandığı kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yağış nedeniyle bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede, araç kuyruğu oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Düzce Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:44
İkindi
15:33
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Düzce Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Emirgan Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Yanmaz, itfaiyecileri unutmadı
Başkan Yanmaz, itfaiyecileri unutmadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çeşitli Suçlardan Aranan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Çeşitli Suçlardan Aranan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Özel Kültür Koleji Basketbol Takımı Finalde
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.