Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oluyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri çıkışındaki bölümde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle otoyola giremeyen araçların da kullandığı kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yağış nedeniyle bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede, araç kuyruğu oluştu.

