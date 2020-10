Kuyucak Belediyesi can dostları unutmadı

Kuyucak Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını da unutmayarak mahallelerde belli yerlerde bulunan sokak hayvanları besleme noktalarını artırarak hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını giderdi.

Kuyucak Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanları unutulmadı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Her yıl 4 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla, hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, sadece gözümüzün gördüğü hayvanların değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanması açısından çok önemlidir" dedi.

"Sevgi en büyük koruyucudur"

Sevginin en büyük koruyucu olduğunu belirten Başkan Ertürk, “Sevgileriyle her anımızda yanımızda olan can dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. Hayvanların yaşam hakkı ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım. Bizler de Kuyucak Belediyesi olarak sokak hayvanlarını besleme noktalarımızı artırarak bizlere emanet olan hayvanlarımızın yem ve su ihtiyaçlarını her zaman gözetmeye özen gösteriyoruz" diye konuşarak, hayvanlara olan merhametin ve sevginin hiçbir zaman eksilmeyeceği bir dünya temennisinde bulundu.