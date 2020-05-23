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Kuyucak Belediyesi ‘Hoş geldin bebek’ ziyaretlerini aksatmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.05.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kuyucak Belediyesi, “Hoş geldin bebek” ziyaretlerini, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştiriyor.Kuyucak Belediyesi’nin 2014 yılında başlatmış olduğu “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler, korona virüs tedbirleri Kapsamında sürüyor.

Kuyucak Belediyesi, “Hoş geldin bebek” ziyaretlerini, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştiriyor.
Kuyucak Belediyesi’nin 2014 yılında başlatmış olduğu “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler, korona virüs tedbirleri Kapsamında sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Personelleri, her ay yeni doğan bebek listesi doğrultusunda Kuyucak’ın 36 mahallesindeki bebek ailelerini Başkan Ertürk’ün talimatı ile ziyaret etmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Personelleri, Nisan ayı içinde doğan 17 bebeğe ulaşarak içerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın, tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak bulunan bebek paketi ve fincan takımı olan Başkan Ertürk’ün hediye paketlerini ailelere ulaştırdılar.

‘Hoş geldin bebek’ projesi ile yeni bebeği olan ailelerin sevincini paylaştıklarını belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Hoş geldin bebek projesi kampanyası çerçevesinde, İlçemizde dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, ailelere bir katkıda bulunuyoruz. Hastalıkta, sağlıkta ve doğumda hayatın her alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli anne ve babalarına aileleri ile birlikte güzel bir yaşam sürmelerini diliyorum” dedi.
Hoş geldin bebek ziyaretlerinden çok memnun kalan aileler, hediyelerinden dolayı Başkan Ertürk’e teşekkürlerini ileterek, bu güzel davranış karşısında çok mutlu olduklarını ifade etti.

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