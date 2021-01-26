Kuyucak Gençlik Merkezi Çocukların Yeni Eğitim Yuvası Oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 2 milyon 500 bin liraya mal olan Gençlik Merkezi, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile göz dolduruyor. Uzaktan eğitim gören çocukların ailelerine büyük destek veren Kuyucak Belediyesi, çocuklar ve gençler için hayata geçirdiği gençlik merkezi ile çocuklara hem sıcak yuva hem de eğitimleri için destek oldu.

2018 yılında hizmete açılan ve yaklaşık bir yıldır da pandemi nedeniyle eğitime ağırlık veren Gençlik Merkezinde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar olan öğrencilere, sosyal alanları ile gençlere ve yaşlılara hizmet veriliyor. Bin 250 metrekarelik bir kapalı alana sahip merkezde kadınlara yönelik derslikler ve fitness alanları, gençlere yönelik müzik derslikleri ve çocuk kütüphanesi ile birlikte EBA destek sınıfı bulunuyor. Toplam 25 bin metrekare alan içerisindeki açık alanda ise yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, voleybol, basketbol sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, geniş yeşil alanları ile fitness alanları bulunan komplike bir tesis Kuyucak halkının hizmetinde. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim alan çocuklar için hem bir eğitim yuvası hem de sıcak bir ortam olan gençlik merkezindeki kafeterya ise çocuklara ücretsiz hizmet veriyor.