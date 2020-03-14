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Kuyucak’ta ortak yaşam alanları dezenfekte edildi

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kuyucak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.İlçe genelinde dezenfekten çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekipleri tsrafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kuyucak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.

İlçe genelinde dezenfekten çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekipleri tsrafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri, Kültür Merkezi, Belediye Hizmet Binası, Millet Kıraathanesi, Minibüs Durakları, ve Pazaryeri dezenfekte yapılan alanların başında geliyor.

“Kuyucak Belediyesi olarak, hijyene önem vererek gerekli tedbirleri alıyoruz"

Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz ekipleri Tarafından, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfekte işlemi yapıldı. Ve çalışmalarımız devam edecektir. Kuyucak Belediyesi olarak, hijyene önem vererek gerekli tedbirleri alıyoruz.Vatandaşlarımızın da bu konuya özen göstererek çok kalabalık ortamlarda bulunmamalarını ve hijyene önem vermelerini diliyorum" dedi.

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