Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu

Her nesne sesli hale gelebiliyor

Can Yıldız, “Tolkido, çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri ve birçok alandaki eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile-öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali. Çocuklar için geliştirilmiş sesli ve ekransız bir akıllı oyun arkadaşı. Tolkido, sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp çocuğun yaşam alanındaki bardaktan yiyeceğe kadar her nesneyi istediğiniz kişinin sesinden sesli hale getiren özel bir teknolojiyi de içinde barındırıyor. Çocuğun öğrenme sürecini hızlandırırken evde de özel eğitim imkanını sağlıyor. Çocuğun Tolkido ile geçirdiği her süreç, yazılımımız tarafından yorumlanıyor ve aileye bir rapor olarak sunularak gelişim basamakları takip ediliyor” dedi.

Tolkido’nun 3 yıldır aktif bir şekilde sahada kullanımda olduğunu ve binlerce çocuğun her gün kullandığı akıllı bir oyun arkadaşı haline geldiğini ifade eden Can Yıldız, şöyle devam etti:

"Özel eğitim gereksinimi olan çocuklardaki olumlu etkilerini görünce, Tolkido’nun normal gelişim gösteren çocukların yabancı dil öğrenimi ve çift dilli yetiştirilmesi konusunda da faydalı olduğunu görüp etki alanını genişlettik. TolkidoMio adını verdiğimiz yeni ve gelişmiş versiyonuyla artık her çocuk, özel tanı bağımsız bir şekilde bu cihaz yardımıyla eğitim alabilecek. 18 Aralık’ta TolkidoMio hizmete sunulacak. Bu sayede daha fazla çocuğa ulaşıp daha iyi eğitim içeriği sunabileceğiz. En büyük hedefimiz; çocukları ekrana maruz bırakmadan onların akıllı bir oyun arkadaşı olmak. Arkadaş olduktan sonra zaten öğrenme süreci çok kolaylaşıyor. 0-8 yaş arası tüm çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri gibi birçok alanda gelişmelerini sağlamayı ve yabancı dil öğrenme, çift dilli büyüme konusunda çocukların akıllı bir arkadaşı olmayı istiyoruz. Tolkido’nun oyunlaştırma tekniği ve yüksek teknolojisi geri kalanını hallediyor” diyerek tüm çocuklar için geliştirdikleri yeni versiyonlarının tolkido.com adresinden incelenebileceğini söyledi.