Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezleri tedbirlerle yeniden açıldı

Edremit Körfezi Otelciler Birliği (EKOB) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının belirlediği esaslara göre hazırlıkların tamamlandığı bölgedeki otel, kafe ve diğer işletmelerin yeniden müşterileriyle buluştuğunu söyledi.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, salgın riskinin azalmasıyla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Tatilcilere iyi bir sezon dileyen Yavuz, "Yeni sosyal hayata, yeni düzenlemelere biz işletmeler, vatandaşlar da mevcut kurallara riayet ederlerse çok keyifli bir yaz sezonu geçireceğimize inanıyorum. Bu konuda da ciddi manada ümitliyim." dedi.

Yavuz, tatilcilerin körfezdeki turizm tesislerine az da olsa rezervasyon yaptırdığını belirtti.

Sezonun planlamalar dahilinde ilerleyeceğini ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanlar açıklama bekliyorlardı. Herkes kendine göre program yapacak. Düşünün, çocukları var ama çocukların sokağa çıkma ve seyahat yasağı var. Seyahat yasakları da bugünden itibaren kalktıktan sonra sınavlar var. Bizim bölgemiz iç turizmde önemli bir bölge. Bunlarla ilgili planlamalarını yapacaklar ve ona göre hareket edecekler. Bir hafta içinde bölgeye çok yoğun bir talep olacağını düşünüyoruz. Buna göre de bu seneki turizm sezonundan beklentilerimiz çok yüksek."

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Kovid-19 salgını sürecini son derece başarılı bir şekilde yürüttüklerine inandığını, tatilcileri ağırlamak için hazır olduklarını anlattı.