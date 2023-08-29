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Kuzey Ege’nin turizm merkezi Bozcaada, karavan işgali altında

29.08.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki merkezi Bozcaada ilçesinde sahiller ve koylar son yıllarda karavanların işgaline uğruyor.

Adalılar, özellikle uzun süreli karavan konaklamalarının adanın özgün dokusunu bozduğunu düşünüyor.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, tatilcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Bozcaada’da son yıllarda sahiller ve koylar karavan işgaline uğruyor. Bazı karavanların sahillerde ve koylarda günlerce, haftalarca, hatta sezon boyunca konuşlandığı belirtilirken, adalılar "Bunun adı özgürlük değil" diyerek çözüm için karavanlara alt yapısı olan alanlar oluşturulması gerektiğini söylüyor.

İlçede yeni bir çözüme gidilerek, yaklaşık iki haftadır kolluk güçleri karavanları Ayazma’da bulunan otoparka yönlendiriyor. Söz konusu alanda ise tuvalet ve duş imkanı olsa da elektrik, su, aydınlatma gibi altyapı eksikliği nedeniyle bazı karavancılar gösterilen alanı terk ediyor.

Alınan kararla geçici çözümün büyük oranda başarıya ulaştığını ifade eden Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Özellikle Ayazma ve Sulubahçe’deki karavan yükü büyük oranda rahatladı. Ama bazı karavancılar orada da durmak istemiyorlar, bazıları adayı terk etmiş" dedi.

Önümüzdeki dönemler için Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ile birlikte karavanlar için birkaç hazine arazisi üzerinde konuştuklarını belirten Başkan Yılmaz, "İnşallah imar planına ekleyerek adada birkaç karavan ve çadır kamping alanı oluşturulması düşünülüyor" şeklinde konuştu.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise "Son yıllarda karavanlar adanın en büyük sorunlarından biri oldu. Bu durum orada vakit geçiren insanları da etkiliyor, çevreyi de etkiliyor. Bir an önce karavanlar için alanlar oluşturulmalı" diye konuştu.

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