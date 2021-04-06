SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

06.04.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kyodo ajansının haberine göre, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu.

Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.

Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme isteğini açıklamıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonuMuhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Galatasaray, Fatih Terim ile yol ayrımında

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

Erol Bulut: 2 ya da 3 transfer ben yaptım

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

'Eljif Elmas 40 milyon Euro'

Diğer Haberler

Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kuzey Kore'den Tokyo Olimpiyatları kararı

Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu

Muhammed Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi

Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi

Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz!

Miami Açık'ta tek erkeklerde şampiyon Hurkacz!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.