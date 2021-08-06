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Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi

06.08.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi

SEUL (AA) - Kuzey Kore’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri yıkılan binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların 1170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.

Henüz herhangi bir can kaybının bildirilmediği vurgulanarak, bölgenin birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edeceği aktarıldı.

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