Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal!

Premier Lig’in 28. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Tottenham’ı 4-1’lik skorla mağlup etti.

Emre Şen

Premier Lig’in 28. haftasında derbide Tottenham ile Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 sona eren müsabakayı konuk ekip 4-1’lik skorla kazandı. Arsenal’in gollerini 32 ve 61. dakikada Eberechi Eze, 47 ve 90+4. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 34. dakikada Kolo Muani attı.

Bu sezonki 18. galibiyetini elde eden Arsenal puanını 61’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Teknik Direktör Igor Tudor, ilk karşılaşmasında derbide farklı kaybederken, Tottenham’ın Premier Lig’deki kötü gidişine ’dur’ diyemedi. Ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıkan Tottenham, bu müsabakayla birlikte 12. yenilgisini aldı ve 29 puanda kaldı.

arsenal tottenham
