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Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti

22.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, ülkesinde teknopark kurulması için TÜ ile yakın temas kuran Carovska, Edirne'ye yaptığı ziyarette teknopark modeli hakkında bilgi almak için Trakya Teknopark'a ziyaret gerçekleştirdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Trakya Teknopark AŞ Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elvin Dinler, Bakan Carovska ve beraberindeki heyete teknopark modeli hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakan Mila Carovska bilgilendirme için teşekkürlerini iletirken, Kuzey Makedonya'da teknopark kurulması konusunda, ülkedeki ilgili tüm kurumları harekete geçireceklerini ve gerekli alt yapıyı sağlayacaklarını belirtti.

Rektör Tabakoğlu da teknoparkların şehirlerin ve ülkelerin gelişiminde oldukça önemli kurumlar olduğunu belirterek "Teknopark modelini yurt dışına ihraç etmek amacıyla ilk adımı Kosova'da attık. Bu ülkedeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Deneyimlerimizi Kuzey Makedonya ile de paylaşmaya ve aynı modeli bu ülkeye de taşımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında Bakan Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Teknopark içerisinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret etti.

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