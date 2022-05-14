Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı İzmir'de festivale katıldı

İZMİR (AA) - Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, İzmir'deki "Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali"ne katıldı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 13-14 Mayıs'ta düzenlenen festivale, Oliver Spasovski ile Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ve çok sayıda Makedon katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spasovski, ülkesi ve Türkiye'nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmirli vatandaşlara festivale katıldıkları için teşekkür eden Spasovski, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyet olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere Makedonya'dan çok sıcak selamalar iletiyorum. Makedon göçmeni kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Makedon geleneğini buraya kadar getirdi ve burada yaşatmaya devam ediyorlar. Bizim burada her 2 ülkede yaşayan vatandaşlarımıza hem Makedon hem de Türk kültürünün geliştirilmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin 31 yıl önce kurulduğunu ve ilk tanıyan devletlerden birinin de Türkiye olduğunu belirterek, 2 ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Etkinlikte konuşmaların ardından Makedon sanatçılar ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

