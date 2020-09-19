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Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır" - "Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze-İzmit etabının trafiğe açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak" - "Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde uzaya göndereceğiz"

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde projenin tanıtım videosu izlendi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası yol güzergahındaki İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünün azaltılmasının hedeflendiği 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece bir otoyol değil demir yolu ve ulaşım modlarını da bağlayan bir lojistik koridor olduğunu ifade eden Karaismaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri her bir projenin Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olma hedefine bir adım daha yaklaştırdığını aktardı.

Karaismailoğlu, dünyanın gıptayla baktığı projelerin Türkiye'nin her noktasında bütünsel kalkınma vizyonları doğrultusunda ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı arttırdığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, daha önce açılan etaplarıyla İstanbul ve mevcut boğaz köprülerindeki trafiğin yoğunluğunu azaltmayı başarmıştır. Araçların şehir içine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçiş sağlanmıştır. 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabının da trafiğe açılmasıyla İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM Otoyolu ve D-100'e alternatif, emniyetli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru oluşturmuş oluyoruz."

- "Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor"

Trakya ve İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşımın kolaylaştığını aktaran Karaismaloğlu, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresinin de azaldığını bildirdi. Karaismaloğlu, şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze-İzmit etabının trafiğe açılmasıyla yıllık toplam 595 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceği en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor. Lojistik anlamda iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Doğru projeler ve atacağımız adımlarla geleceğin lojistik süper gücü olmamızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ispatıdır. Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı kısa bir süre içinde uzaya göndereceğiz. Kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olarak yakın gelecekte hak ettiğimiz küresel konuma erişeceğiz."

Bu projelere desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Karaismailoğlu, Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milli ekonomi hedeflerine ulaşılması yolunda nice projeler gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, milli bir ekonominin milli bağımsızlığın temeli olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsorsiyum adına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da 400 kilometreden oluşan otoyolun yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeli olduğunu ifade ederek bugüne kadar 16 bin kişi istihdam ettiklerini söyledi.

Açılacak 330. kilometreden sonra kalan 70 kilometrelik kısmın da yıl sonuna tamamlanacağını dile getiren Kalyoncu, otoyol açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli şehir içi trafiğinin rahatlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla takip ettiği törende Bakan Karaismaloğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, DEİK Başkanı Nail Olpak, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki ilgililer etabın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Bakan Karaismaloğlu ve beraberindekiler, otoyolda pikap kullandı.

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