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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Fadime'si Yasemin Hadivent mayolu pozlarıyla şov yaptı!

02.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Hadivent, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Hadivent, kırmızı mayosuyla verdiği pozlarla adeta şov yaptı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Fadime'si Yasemin Hadivent mayolu pozlarıyla şov yaptı!

2019-2020 yılları arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle dikkat çeken Yasemin Hadivent, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor. Son olarak kırmızı mayosuyla muhteşem fiziğini sergilediği pozları paylaşan güzel yıldıza takipçileri beğeni yağdırdı.

KIRMIZI MAYOSUYLA FİZİĞİNİ SERGİLEDİ

40 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Hadivent, 2006 yılında Sevda Çiçeği dizisinde Gökhan Özen'le çok iyi uyum sağlayıp büyük çıkış yakalamıştı.

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Türk televizyonlarının en çok yakışan çifti seçilen ikilinin yolları daha sonra ayrılmıştı. Şimdilerde özel hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla yürek hoplatıyor.

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Yasemin Hadivent, son olarak kırmızı mayosuyla pozlarını sergiledi. Güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

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İşte güzel oyuncunun Instagram pozları;

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Instagram yasemin hadivent
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