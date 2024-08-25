Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş tatilde! Aşk hayatıyla gündemdeydi

2021 yılında Serdar Sertçelik'le evlenen ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz yıl herkesi şaşırtan konularla gündeme gelmişti.

Eşi Serdar Sertçelik'in dolandırıcılık sebebiyle tutuklandığı öğrenilirken, ünlü oyuncunun da boşanma davası açtığı gündeme gelmişti. Ardından çiftin boşandığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı hakkındaki sorulara "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan. Belki başkalarına göre de onlar çok doğrular. Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey" demişti.

TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Şimdilerde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş'tan tatil pozları peş peşe geliyor. Kusursuz fiizğiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına hayranları da kayıtsz kalmıyor.

Son olarak bikinili karesini paylaşan Aktaş'ın fit vücudu dikkat çekti. Ünlü oyuncunun tatil paylaşımları büyük beğeni topladı.