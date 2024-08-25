MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş tatilde! Aşk hayatıyla gündemdeydi

Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş tatilde! Aşk hayatıyla gündemdeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı dizisinde Gökçe karakteriyle hafızalara kazınan Nilsu Berfin Aktaş'tan tatil pozları peş peşe geldi. Bikinili karelerini paylaşan Aktaş'ın fit görünümüne beğeni yağdı.

Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş tatilde! Aşk hayatıyla gündemdeydi

2021 yılında Serdar Sertçelik'le evlenen ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz yıl herkesi şaşırtan konularla gündeme gelmişti.

Eşi Serdar Sertçelik'in dolandırıcılık sebebiyle tutuklandığı öğrenilirken, ünlü oyuncunun da boşanma davası açtığı gündeme gelmişti. Ardından çiftin boşandığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak rapçi Blok 3 labakıyla tanınan Hakan Aydın ile aşk yaşayan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı hakkındaki sorulara "Her şeyin hayırlısı olsun. Bu konuyla ilgili çok da konuşma taraftarı değilim ama bence ben çok doğru bir insanım. Ona göre de o çok doğru bir insan. Belki başkalarına göre de onlar çok doğrular. Bazen beraber iyi olmuyor. Herkes kendi hayatına saygı duymalı. Ben şimdilerde çok huzurluyum. Kafa rahatlığı bence hayattaki en önemli şey" demişti.

Ekran Alıntısı

TATİLDEN POZLARINI PAYLAŞTI

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Şimdilerde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş'tan tatil pozları peş peşe geliyor. Kusursuz fiizğiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına hayranları da kayıtsz kalmıyor.

2

Son olarak bikinili karesini paylaşan Aktaş'ın fit vücudu dikkat çekti. Ünlü oyuncunun tatil paylaşımları büyük beğeni topladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Çirkin yorumlara Elon Musk'tan yanıt geldi

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Çirkin yorumlara Elon Musk'tan yanıt geldi

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

Ünlü oyuncu su faturasını görünce isyan etti! "Ben bunu ödeyemem"

Ünlü oyuncu su faturasını görünce isyan etti! "Ben bunu ödeyemem"

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

"Hayatımın şokunu yaşadım" dedi! Görenler dayanamadı: Ne ara büyüdün?

"Hayatımın şokunu yaşadım" dedi! Görenler dayanamadı: Ne ara büyüdün?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.