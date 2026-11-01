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Ömür Usta bu akşam var mı, yok mu? Ömür Usta yeni bölüm ne zaman?

NOW TV’nin yeni dizisi Ömür Usta, pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte Now Tv yayın akışı bilgisi...

Ömür Usta bu akşam var mı, yok mu? Ömür Usta yeni bölüm ne zaman?
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı Ömür Usta dizisi pazar akşamları reyting sıralamasında başarılı bir tablo seyrediyor.

Yeni başlamasına rağmen ilgiyle takip edilen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılmaya başlandı.

YENİ BÖLÜMLER İPTAL EDİLDİ

Bu hafta reklam gelirleri nedeniyle bazı kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti ve dizilerin yeni bölümünü yayınlamadı.

Ömür Usta bu akşam var mı, yok mu? Ömür Usta yeni bölüm ne zaman? 1

ÖMÜR USTA BU AKŞAM VAR MI?

Now Tv yayın akışına göre Ömür Usta dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Ancak herhangi bir iptal durumu söz konusu olursa haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ömür, Nevra’nın evini basar ve ona hayatının dersini verir. İki kadın arasında artık büyük bir savaş başlamıştır. Karısının yaptıkları Tunç’un sabrını iyice tüketirken radikal bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı alır. Fakat bu karar Nevra’nın tüm öfkesini Ömür’e yöneltecektir.

Ömür Usta bu akşam var mı, yok mu? Ömür Usta yeni bölüm ne zaman? 2

Milyarlık biletin izini süren Mete ise bu sırrı herkesten saklamaktadır. Öte yandan Nazlı’nın hamileliğini Gülsüm’ün anlamasıyla birlikte Ömür’ün bu sırrı öğrenmesi an meselesidir. Yıldız ise Ömür’ü de etkileyecek büyük bir kararın eşiğindedir.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Now Tv Ömür Usta dizisi
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