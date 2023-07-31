Kuzeydoğu nasıl yazılır? Kuzeydoğu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde çok sık karşımıza çıkan sözcüklerden biri kuzeydoğu kelimesidir. Bu kelime özellikle coğrafya derslerinde öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Coğrafya derslerinde yön bildirmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün yazımında sıklıkla yanlışlık yapılmaktadır. En ufak bir imla yanlışı hem o kelimenin manasının hem de cümle bütünlüğünün bozulmasına yol açabilmektedir.

Kuzeydoğu nasıl yazılır?

Kendimizi başkalarına doğru bir şekilde anlatabilmek için sözcükleri doğru kullanmamız gerekmektedir. Türkçemizde yazımında yanlışa düşülen sözcüklerden biri kuzeydoğu kelimesidir. Bu kelime bazı yerlerde ayrı bir şekilde yazılırken bazı yerlerde ise birleşik bir şekilde yazılmaktadır. Kuzeydoğu yazımı konusunda şüpheye düşüldüğünde yazım kılavuzlarından faydalanılması son derece önemlidir. Yazım kılavuzu olarak karşımıza Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözlüğü çıkmaktadır. Bu sözlük en güvenilir kaynak olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu sözlükten kelimelerin ne anlam ifade ettiğini de öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda kuzeydoğu TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Kuzey ile doğru arasındaki taraf veya yön

(Sıfat) Bu tarafta olan

Kuzeydoğu ayrı mı yazılır?

Konuşurken söylediğimiz sözcüklerde hata bulma payı oldukça düşüktür. Ancak yazarken durum böyle değildir. Yazılı metinlerde yanlış kullanılan bir kelime hem o metnin bütününü bozmakta hem de anlam kaymasına neden olmaktadır. Kelimelerin yazımıyla alakalı pek çok kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu karışıklık, kuzeydoğu bitişik mi yazılır konusu için de geçerlidir. Türk Dil Kurumunun sözlüğüne bakıldığında bu sözcüğün “kuzeydoğu” şeklinde yazıldığı görülmektedir. Pek çok kişinin bu kelimeyi “kuzey doğu” şeklinde ayrı olarak kullanması imla yanlışı olarak kabul edilmektedir. Sözcüklerin manasında bozulma yaşanmaması için doğru yazılış biçimlerinin öğrenilmesi son derece önemlidir. Buna göre kuzeydoğu doğru yazılışı şu şekildedir: