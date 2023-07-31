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Kral nasıl yazılır? Kral mı kıral mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

15.07.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime sayısı bakımından en zengin diller arasında yer almaktadır. Gerek Türkçe kökenli gerekse yabancı kökenli birçok kelimeyi bünyesinde barındırmaktadır. Türkçemizi güzel kullanmak ve kelimeleri hem doğru söyleyip hem de doğru yazmak en temel görevlerimizden biridir. Dilimizde çok sık imla yanlışı görülen sözcüklerden biri kral kelimesidir. Peki, kral nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kral kelimesi günlük konuşma dilinde ve yazılı iletişimlerde çok sık karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Sırpçadan girmiş bir kelime olarak bilinir. Sırpça “Carolus” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Kral sözcüğünün yazımında çok sık hataya düşülmektedir. Bu hatayı düzeltmek için ise yazım kılavuzlarından faydalanılması oldukça önemlidir. Yazım kılavuzu olarak ise en sık ziyaret edilen sitelerden biri Türk Dil Kurumu Sözlükleri sitesidir.

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Kral nasıl yazılır?

Sözcükleri kullanırken dil bilgisi kurallarını göz önünde bulundurmamız büyük önem taşımaktadır. İnternet ortamında yer alan ve çevrimiçi hizmet veren pek çok sözlük sitesi bulunmaktadır. Bu siteler arasında güvenirliği ile Türk Dil Kurumunun online hizmet sunan sözlük sitesi öne çıkmaktadır. Bu sözlük içerisinde kral yazımı ile alakalı tüm bilgilere ayrıntılı bir şekilde ulaşmak mümkündür. Ayrıca kelimelerin yazımıyla birlikte gerek söyleniş tarzları gerekse manalarına da yine bu site üzerinden ulaşılabilmektedir. Buna göre kral sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • (İsim) Tüm devlet başkanlığı yetkilerini seçilerek elinde bulunduran, en yetkili kişi.
  • (İsim/Mecaz) Herhangi bir alanda diğer kişilerden daha yetenekli ve muvaffakiyetli olan kimse.
  • (İsim/Mecaz) Fazlasıyla başarılı ve çok zengin iş insanı.
  • (Sıfat/Mecaz) Özellikleri bakımından daha iyi.
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Kral mı kıral mı?

Kral kelimesi birçok farklı alanda kullanılan bir sözcük olarak bilinmektedir. Bu sözcük konuşma dilinde telafuz edilirken kıral şeklinde söylenmektedir. Bundan kaynaklı yazılış biçimi de çoğu yerde karşımıza kıral olarak çıkmaktadır. Kelimelerdeki bu tür hatalı yazımlar cümlelerin manasını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sözcüğün doğru yazımıyla ilgili bilgi sahibi olmak için Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzuna bakılması yeterlidir. Kral TDK’ye göre her zaman “kral” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün “kıral” olarak kullanılması ve yazılması, yazım kuralları yönünden doğru değildir. Bu bilgilerden yola çıkarak kral doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Kral (doğru kullanım)
  • Kıral (yanlış kullanım)
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Kral nasıl yazılır

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